رئيس"النواب" الأميركي يدافع عن الحد من الإنفاق في محادثات سقف الدين

دافع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي اليوم الأربعاء عن اقتراحات الجمهوريين بفرض متطلبات للعمل على الأميركيين الذين يتلقون بعض المزايا الاتحادية فضلا عن فرض قيود على الإنفاق، وقال إن ذلك سيساعد الاقتصاد الأميركي.

وأضاف مكارثي، خلال مقابلة مع قناة "سي.إن.بي.سي" الأميركية، أن المفاوضات الراهنة بخصوص رفع سقف الدين الأميركي لن تشمل مناقشة الضرائب.

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وفي تصريحات له أمس الثلاثاء 16 مايو 2023 ،انتقد مكارثي تعامل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع سقف الدين.

وقال مكارثي: "إذا كنا جالسين في الغرفة التي كنا فيها اليوم وكان ذلك في فبراير لشعرت بالرضا حيال ذلك... لقد أعلنت وزيرة الخزانة أن الأموال ستنفد في الأول من يونيو.. لم يتبق لدينا سوى أيام قليلة وقرر الرئيس الانتظار 100 يوم قبل أن يتفاوض".