اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب كيفن مكارثي
رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي - أرشيفية
اقتصاد أميركا

رئيس"النواب" الأميركي يدافع عن الحد من الإنفاق في محادثات سقف الدين

قال إن الجمهوريين قدموا اقتراحات تساعد الاقتصاد

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

دافع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي اليوم الأربعاء عن اقتراحات الجمهوريين بفرض متطلبات للعمل على الأميركيين الذين يتلقون بعض المزايا الاتحادية فضلا عن فرض قيود على الإنفاق، وقال إن ذلك سيساعد الاقتصاد الأميركي.

وأضاف مكارثي، خلال مقابلة مع قناة "سي.إن.بي.سي" الأميركية، أن المفاوضات الراهنة بخصوص رفع سقف الدين الأميركي لن تشمل مناقشة الضرائب.

مادة اعلانية

وفي تصريحات له أمس الثلاثاء 16 مايو 2023 ،انتقد مكارثي تعامل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع سقف الدين.

وقال مكارثي: "إذا كنا جالسين في الغرفة التي كنا فيها اليوم وكان ذلك في فبراير لشعرت بالرضا حيال ذلك... لقد أعلنت وزيرة الخزانة أن الأموال ستنفد في الأول من يونيو.. لم يتبق لدينا سوى أيام قليلة وقرر الرئيس الانتظار 100 يوم قبل أن يتفاوض".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السعودية تشارك بوفد كبير في مهرجان كان السينمائي السعودية تشارك بوفد كبير في مهرجان كان السينمائي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط