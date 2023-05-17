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جانب من جلسة مجلس الوزراء يوم 16 مايو 2023
جانب من جلسة مجلس الوزراء (واس)
اقتصاد السعودية

مجلس الوزراء السعودي يقر التأمين الصحي للعمالة المنزلية الأكثر من 4

لجنة برئاسة مجلس الضمان الصحي تضع القواعد

دبي - العربية.نت
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وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال جلسة المجلس يوم الثلاثاء، على تطبيق التأمين الصحي للعمالة المنزلية ومن في حكمهم الذين يزيد عددهم على (4)، وفقاً لقواعد تضعها لجنة تشكل برئاسة مجلس الضمان الصحي، وعضوية عدد من الجهات.

وقرر المجلس نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية من وزارة التجارة إلى وزارة التعليم.

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واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة الصحة العامة، والصندوق السعودي للتنمية، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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