مصرف سوريا المركزي يحدد سعر صرف جديدا لليرة مقابل الدولار
سعر صرف اليورو وصل 8799.84 ليرة
حدد مصرف سوريا المركزي، اليوم الأربعاء، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات والصرافة عند 8100 ليرة مقابل الدولار.
وكشفت نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي السوري أنه تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ8799.84 ليرة سورية لليورو الواحد.
وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.
وكان مصرف سوريا المركزي حدد في الـ 11 من شهر مايو الجاري سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات والصرافة بـ 7800 ليرة للدولار الواحد و8536.62 ليرة سورية لليورو الواحد.
وفي 27 مارس الماضي كان مصرف سوريا المركزي قد حدد في نشرة الحوالات والصرافة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بـ 7200 ليرة للدولار الواحد.
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