مصر.. منصة رقمية لعرض فرص الاستثمار بقطاع التعدين قريباً

كشف وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، طارق الملا، أنه تم الانتهاء من عمليات التقييم الفني لبوابة التعدين، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في مجال البترول والغاز، حيث ستحتوي بوابة التعدين على كافة البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين، لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية في مجال الثروة المعدنية بمصر.

وأوضح، خلال لقاء مع وفد لجنة التعدين بغرفة التجارة الأميركية في مصر، أن دعم القيادة السياسية لجهود تطوير قطاع التعدين ساهم في تحقيق العديد من النجاحات، وأن المرونة في تغيير وتعديل الاستراتيجيات أصبحت ضرورة ملحة في ظل التحديات المتتالية التي يشهدها العالم والتغيرات في الصناعات المختلفة.

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ولفت الوزير المصري، إلى أن تعديلات قانون الثروة المعدنية أتت ثمارها في ظل الاهتمام العالمي المتزايد من قبل الشركات الكبرى بالفرص الاستثمارية في مجال التعدين بمصر.

وخلال اللقاء، تم بحث الجهود التي بذلتها اللجنة خلال الفترة الأخيرة لدعم مجال الاستثمار في التعدين والترويج للفرص الاستثمارية لدى الشركات الأميركية بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية للعاملين في مجال التعدين بمصر، فضلاً عن إجراء دراسات وتقديم مقترحات تسهم في مواكبة التغيرات العالمية لمجال التعدين.

وأكد "الملا"، أن غرفة التجارة الأميركية تعد شريكاً استراتيجياً لقطاعي البترول والتعدين وداعما قويا لجهود تطويرهما في ضوء تشكيل لجان متخصصة بالغرفة تحرص على توافق السياسات والرؤى بما فيه صالح كافة أطراف الصناعة، مشيراً إلى أن تقديم لجنة التعدين بالغرفة الأميركية برامج تدريب متميزة للعاملين بقطاع التعدين في مصر ساهم في تنمية وصقل مهاراتهم.

واستعرض وفد لجنة التعدين، أنشطة الشركات المختلفة أعضاء اللجنة في مجال التعدين وجهود جذب الاستثمارات الأميركية لهذا المجال في مصر، وأشادوا بالتغييرات الجذرية التي شهدتها تشريعات التعدين الجديدة والتي نجحت في تلبية متطلبات مستثمري مجال التعدين، والرؤية الاستراتيجية الواضحة لتطوير مجال التعدين والتي ساهمت بقوة في جذب الاستثمارات ومشاركة الشركات الكبرى في المزايدات بالإضافة إلى جهود تحقيق القيمة المضافة من الثروات التعدينية.

وأشاروا إلى أن اللجنة لمست تغييرا جذريا في توجهات الدولة المصرية ورغبة صادقة للتغيير والتطوير وتذليل الصعاب أمام المستثمرين وهو ما أسفر عن تزايد اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في مصر، وأن اللجنة تعمل على عدة دراسات لمزيد من التطوير في مجال التعدين من خلال الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال.

وأكد الوفد أن برنامج تدريب العاملين في مجال التعدين بمصر ركز على التحول الرقمي وآفاق الأسواق وأفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تنمية وتطوير المهارات والقدرات.