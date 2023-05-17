زعيم الديمقراطيين يتوقع اتفاقا بشأن سقف الدين الأميركي الأسبوع المقبل

قال حكيم جيفريز زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي إنه متفائل بالتوصل إلى أرضية مشتركة في محادثات رفع سقف الدين خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك.

ووصف جيفريز خلال مقابلة مع (سي.إن.بي.سي) فكرة فرض نوع من أنواع متطلبات العمل على الأميركيين الذين يحصلون على بعض المزايا الاتحادية في سياق محادثات سقف الدين بأنها غير معقولة.

مادة اعلانية

من جانبه، دافع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي اليوم الأربعاء عن اقتراحات الجمهوريين بفرض متطلبات للعمل على الأميركيين الذين يتلقون بعض المزايا الاتحادية فضلا عن فرض قيود على الإنفاق، وقال إن ذلك سيساعد الاقتصاد الأميركي.

وأضاف مكارثي، خلال مقابلة مع قناة "CNBC" الأميركية، أن المفاوضات الراهنة بخصوص رفع سقف الدين الأميركي لن تشمل مناقشة الضرائب.

وفي تصريحات له أمس، انتقد مكارثي تعامل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع سقف الدين.

وقال مكارثي: "إذا كنا جالسين في الغرفة التي كنا فيها اليوم وكان ذلك في فبراير لشعرت بالرضا حيال ذلك... لقد أعلنت وزيرة الخزانة أن الأموال ستنفد في الأول من يونيو.. لم يتبق لدينا سوى أيام قليلة وقرر الرئيس الانتظار 100 يوم قبل أن يتفاوض".

ومن جانبها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، في مقابلة مع (إم.إس.إن.بي.سي) اليوم الأربعاء إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيواصل إجراء محادثات هاتفية مع زعماء في الكونغرس بشأن سقف الدين الحكومي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأضافت أن الرئيس سيجتمع معهم مجددا عندما يعود من سفره للمشاركة في قمة مجموعة السبع، نقلاً عن وكالة "رويترز".

يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، وزعماء الكونغرس إنهم متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الحزبين لرفع سقف الديون في غضون أيام رغم تحذير رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي من أن الجانبين ما زالا بعيدين عن بعضهما البعض بعد اجتماع يوم الثلاثاء في البيت الأبيض.