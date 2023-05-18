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البنك المركزي المصري
المركزي المصري

المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

تثبيت سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 19.25% والإيداع لليلة واحدة عند 18.25%

دبي - العربية.نت
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قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية، عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية.

وحدد البنك سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25% وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25%.

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وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.75%، كما تقرر تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.

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وجاء تثبيت الفائدة متوافقا لتوقعات كثير من المحللين، حيث رجحت غالبية التوقعات أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بدون تغيير يوم الخميس بعد تراجع طفيف في التضخم في أبريل/نيسان وعقب رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مارس/آذار.

وجاء متوسط توقعات 14 محللا أن البنك المركزي سيحافظ على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25% وعلى سعر الإقراض عند 19.25% عندما تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة له اجتماعها الدوري. وتوقع ثلاثة محللين زيادة أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، وتوقع محلل رابع زيادتها 200 نقطة أساس.

ورفعت لجنة السياسة النقدية، التي تسعى للسيطرة على زيادة التضخم، أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 30 مارس/آذار، تماشيا مع التوقعات، مما يرفع إجمالي الزيادة إلى ألف نقطة أساس منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أوائل عام 2022.

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