إيران ستمد "جودار" الباكستانية بـ 100 ميغاوات من الكهرباء يومياً

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الخميس إن إيران ستمد مدينة جودار الساحلية الباكستانية بـ 100 ميغاوات من الكهرباء يوميا.

وأدلى شريف بالتصريحات خلال افتتاح خط نقل الكهرباء.

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جدير بالذكر أن ممثلة صندوق النقد الدولي المقيمة في باكستان إستر بيريز رويز، صرحت بأن شروط منح تمويل خارجي للبلاد لم تتغير خلال المحادثات مع الصندوق بشأن حصولها على حزمة إنقاذ. وقالت رويز اليوم الأحد "لا صحة للتقارير التي تفيد بأن صندوق النقد الدولي يطلب من باكستان جمع تمويلات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار".

وذكرت أن شروط منح التمويل الخارجي لم تتغير طوال المناقشات بموجب مراجعة من شأنها أن تفسح المجال لتقديم 1.1 مليار دولار للدولة الواقعة في جنوب آسيا، التي تعاني من ضائقة مالية، في إطار حزمة من صندوق النقد قيمتها 6.5 مليار دولار.

وتأجل اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة منذ نوفمبر/تشرين الثاني، مع مرور 100 يوم تقريباً على زيارة آخر بعثة على مستوى الخبراء إلى باكستان، وهي أطول فترة تأجيل منذ عام 2008 على الأقل. وأكد الصندوق يوم الخميس أن الحصول على التزامات من الدول الصديقة بشأن التمويل الخارجي ضروري قبل أن يوافق على الإفراج عن أموال الإنقاذ، وفق "رويترز".