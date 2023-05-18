صادرات اليابان تنمو في أبريل بأبطأ وتيرة بأكثر من عامين

سجل نمو الصادرات اليابانية أضعف وتيرة له في أكثر من عامين في أبريل/نيسان متأثرا بتراجع الطلبيات المتجهة إلى الصين وسط استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وأظهرت بيانات لوزارة المالية اليوم الخميس أن الصادرات ارتفعت 2.6% في أبريل/نيسان على أساس سنوي، وهي وتيرة أبطأ مما توقعه الخبراء في استطلاع لرويترز بنمو بواقع 3.0%، كما أنها أقل من النسبة المسجلة في مارس/آذار وبلغت 4.3%. ومعدل النمو لشهر أبريل/نيسان هو الأقل منذ فبراير/شباط 2021 الذي ارتفعت فيه الصادرات 4.5%.

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وانخفضت الصادرات 4.2% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، مسجلة أول هبوط فصلي في عام ونصف.

وبحسب الوجهة، تراجعت الصادرات اليابانية للصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، 2.9% في أبريل/نيسان على أساس سنوي متأثرة بهبوط صادرات السيارات وقطع غيارها والصلب. وجاء التراجع بعد نزول 7.7 % في مارس/آذار، لتواصل بذلك هذه الصادرات الانخفاض للشهر الخامس على التوالي.

كما انخفضت الواردات 2.3% في أبريل/نيسان، وهو ما يقل كثيرا عن متوسط التقديرات بتراجع نسبته 0.3% في أول نزول على أساس سنوي في 27 شهرا، وسط هبوط أسعار النفط الخام وغيره من السلع الأخرى.

ووصل عجز الميزان التجاري إلى 432.4 مليار ين (3.20 مليار دولار)، مقابل توقعات بأن يصل إلى 613.8 مليار ين.