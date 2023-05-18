معدل البطالة في مصر ينخفض إلى 7.1% في الربع الأول من 2023

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس في بيان، إن معدل البطالة في مصر بلغ 7.1% خلال الربع الأول من 2023 في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار من 7.2% في الربع السابق.

جدير بالذكر أن جهاز الإحصاء المصري أعلن عن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 7.2% خلال الربع الرابع من 2022 انخفاضا من 7.4% في الربع السابق.

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وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال إن الجنيه مقوم بأقل من قيمته، لكن مع زيادة الاستثمارات ستحل أزمة العملة وسيعود الجنيه لقيمته الحقيقية.

وأضاف مدبولي أن مصر ستنفذ قريبا عدة صفقات، وستكون الدولة قادرة على سد الفجوة الدولارية، مؤكدا أن لديها صورة واضحة لسداد الالتزامات.

وأوضح أن الاستثمارات المخططة للعام المالي المقبل (2023-2024) تبلغ نحو 1.64 تريليون جنيه.

وأشار مدبولي إلى إجراء تعديلات تشريعية للمساواة بين مشروعات القطاع العام والخاص وعدم وجود معاملات تفضيلية لمشروعات الدولة.

وذكر رئيس الوزراء المصري أنه سيتم تعديل قوانين تملك الأجانب للعقارات في مصر، إلى جانب تقديم تيسيرات في تسجيل الأراضي للمشروعات.

وكشف مدبولي عن إنشاء كيان منفصل لإدارة الطروحات الحكومية، مضيفا أن الحكومة المصرية تستهدف طروحات أكثر مما ذكرته موازنة 2023-2024 أي أكثر من 70 مليار جنيه.