مساهمو "الأوروبي للإنشاء" يدرسون زيادة رأسماله بـ 3-5 مليار يورو نهاية العام الجاري

قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير اليوم الخميس إن المساهمين وافقوا على توسع البنك في أفريقيا جنوبي الصحراء والعراق وسيدرسون مقترحا لزيادة رأسماله بما يتراوح بين 3 و5 مليارات يورو.

وأضاف البنك في بيان أنه سيتم إعداد اقتراح مفصل بشأن زيادة رأس المال المدفوع بنهاية العام الجاري.

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كما تعهد البنك بمزيد من الدعم لأوكرانيا التي مزقتها الحرب.

وخصص المقرض الذي يركز على الأسواق الناشئة 3 مليارات يورو بالفعل لأوكرانيا على أن يجري استثمارها في 2022-23.

وقالت رئيسة البنك أوديل رينو باسو خلال اجتماعه السنوي أن المساعدة ستستمر.

وأضافت في إفادة صحفية بمدينة سمرقند بأوزبكستان "زيادة رأس المال المدفوع ستمنحنا السبيل للحفاظ على هذا المستوى من الاستثمار وزيادة استثماراتنا (في أوكرانيا)".

جدير بالذكر أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير قال إنه سيستثمر ما يصل إلى 1.5 مليار يورو في تركيا خلال العامين المقبلين لدعم إعادة الإعمار في المناطق التي تضررت من الزلزال الشهر الماضي.

ويشمل الاستثمار 600 مليون يورو تقدم عبر خطوط الائتمان للبنوك المحلية من أجل الشركات والأفراد الذين تأثروا بالزلزال، فضلا عن إقراض الشركات العاملة في إعادة الإعمار.