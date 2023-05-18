أفريقيا
"صندوق النقد" يوافق على قرض بثلاثة مليارات دولار لـ"غانا"
مع صرف 600 مليون دولار شريحة فورية
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وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الأربعاء على برنامج قروض بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات لغانا مع إتاحة شريحة فورية بنحو 600 مليون دولار، مما يوفر مسارا محتملا أمام الدولة الواقعة في غرب أفريقيا للخروج من أزمتها الاقتصادية الأسوأ في أكثر من 30 عاما.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن التوصل إلى اتفاقيات لإعادة هيكلة الديون في الوقت المناسب مع الدائنين الخارجيين سيكون ضروريا من أجل إنجاح تنفيذ برنامج القروض الذي سيتم بموجب التسهيل الائتماني الممدد ويهدف إلى مساعدة البلاد على التغلب على التحديات التمويلية الفورية.
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وأشار الصندوق إلى أن البرنامج سيساعد في حشد تمويل خارجي إضافي من شركاء التنمية، كما سيوفر إطارا لاستكمال إعادة هيكلة الديون، وفقا لـ "رويترز".
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