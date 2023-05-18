"موديز" تتوقع استمرار تحسن الميزانية السعودية خلال السنوات المقبلة

أصدرت وكالة "موديز للتصنيف الائتماني" تقريرا تفصيليا عن أداء الاقتصاد السعودي ونقاط القوة والتحديات التي تواجهه.

وقالت الوكالة إن نقاط القوة الائتمانية تشمل الميزانية القوية المدعومة بمستويات ديون معتدلة واحتياطيات مالية كبيرة، بجانب مرونة اقتصادية مرتفعة مدعومة بسياسات فعالة وباحتياطيات نفطية مؤكدة بتكاليف استخراج منخفضة.

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وذكرت أن الحكومة أظهرت فعالية متزايدة لسياستها المالية من خلال التعامل بحكمة مع صدمة أسعار النفط في 2020، والنظرة المستقبلية الإيجابية للمملكة تعتمد على الاحتمال المتزايد بأن الإصلاحات الهيكلية ستساعد مع الوقت على تقليل الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط.

وأشارت إلي أن الميزانية العمومية للحكومة ستواصل التحسن في السنوات القليلة المقبلة، وتوقعت توازن المركز المالي للمملكة في 2023 و2024.

وبنت "موديز" افتراضاتها على سعر نفط عند 85 دولارا للبرميل في 2023 و83 دولارا للبرميل في 2024، وتبني افتراضاتها على سعر نفط يتراوح بين 50 و70 دولارا للبرميل على المدى المتوسط.

وانخفض عبء الدين الحكومي في المملكة إلى أقل من 25% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ويتوقع انخفاضه إلى حوالي 23% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط في 2024 و2025، وفقا لـ"موديز".

وعلى جانب آخر أشارت وكالة "موديز" إلى تحديات الائتمان التي تشمل التعرض الاقتصادي والمالي المرتفع لانخفاض الطلب العالمي على النفط وأسعاره.