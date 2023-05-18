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مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين
مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين
اقتصاد البحرين

"وهامبوا" السنغافورية تعتزم تأسيس مقر بنكها الرقمي في البحرين

تملك استثمارات في شركات تكنولوجيا عالمية

دبي - العربية.نت
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قال مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين اليوم الخميس إن مجموعة وهامبوا السنغافورية التي تملك استثمارات في شركات تكنولوجيا عالمية ستؤسس مقر بنكها الرقمي الجديد في المملكة، يستهدف بدء عملياته في نهاية هذا العام.

والبحرين منتج صغير للنفط وحصلت في 2018 على حزمة مساعدات بقيمة 10مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات جيرانها الخليجيين لمساعدتها على تفادي أزمة ائتمانية في إطار صفقة مرتبطة بالإصلاح المالي.

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وتحاول المملكة بشدة توسيع قطاع المالية والتكنولوجيا المالية فيها لتنويع وتقوية اقتصادها خارج فلك النفط وفقا لـ"رويترز".

وقال شون تشان الرئيس التنفيذي لوهامبوا "انبهرنا بسمعة البحرين الراسخة في قطاع الخدمات المالية والإطار التنظيمي الشفاف وتعهدها المستمر بالتعاون والابتكار".

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