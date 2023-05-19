اقتصاد اليابان
التضخم الأساسي في اليابان يسجل أعلى مستوى خلال 4 عقود
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 3.4% في أبريل
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واصل التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين في اليابان خلال أبريل/نيسان تسجيل معدلات أعلى بكثير من نسبة 2% التي تستهدفها السلطات، فيما وصل مؤشر رئيسي يستبعد تأثيرات الوقود إلى أعلى مستوى في أربعة عقود.
وأظهرت بيانات نُشرت، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد، الذي يستبعد الأغذية الطازجة، ولكنه يشمل عناصر الطاقة، ارتفع 3.4% في أبريل/نيسان على أساس سنوي وهو ما جاء متماشيا مع توقعات المحللين، لكنه أعلى من النسبة المسجلة في مارس/آذار وبلغت 3.1%.
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أما المؤشر الذي يستثني كلا من الأغذية الطازجة والوقود، ويراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره المقياس الأبرز لاتجاهات الأسعار المحلية التي يحركها الطلب، فقد ارتفع 4.1% في أبريل/نيسان على أساس سنوي، في أسرع وتيرة منذ سبتمبر/أيلول 1981.
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