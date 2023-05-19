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حقول القمح في روسيا (شترستوك)
حقول القمح في روسيا (شترستوك)
اقتصاد روسيا

روسيا تخطط لفرض قيود على استيراد البذور الأجنبية

وزير الزراعة: لم نتمكن من حل المشاكل في إطار صفقة الحبوب

سوتشي - تاس
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أعلن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، أن القيود المفروضة على تصدير الحبوب الروسية بموجب "صفقة الحبوب" لم تُلغ بعد.

وقال باتروشيف خلال الجلسة العامة لمنتدى الحبوب لعموم روسيا اليوم الجمعة: "أنتم جميعا على دراية جيدة بالعوامل المقيدة في الوضع الحالي، هذه الصعوبات مرتبطة بتسويات الشحن وتأمين السفن، للأسف لم نتمكن من حل هذه المشاكل التي حددها بلدنا في إطار صفقة الحبوب، ومن المؤسف أنها لم تحل".

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وأشار الوزير الروسي إلى أن روسيا تخطط لفرض قيود على واردات البذور الأجنبية اعتبارا من أكتوبر 2023.

وأضاف: "اعتبارا من أكتوبر هذا العام، نخطط.. لفرض بعض القيود على استيراد البذور الأجنبية".

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