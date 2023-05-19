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iStock-العقوبات على روسيا (تعبيرية من آيستوك)
العقوبات على روسيا (تعبيرية من iStock)
روسيا و أوكرانيا

عقوبات بريطانية ضد روسيا تستهدف 86 من الأفراد والكيانات وتجميد أصولهم

تستهدف العقوبات التكنولوجيا العسكرية المتقدمة لروسيا

دبي - العربية.نت
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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، عن عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف 86 من الأفراد والكيانات وتجميد أصولهم.

وتستهدف العقوبات البريطانية الجديدة ضد روسيا التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.

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وقالت الخارجية البريطانية، إن الأصول الروسية ستبقى مجمدة لدفع ثمن الضرر في أوكرانيا.

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