عقوبات بريطانية ضد روسيا تستهدف 86 من الأفراد والكيانات وتجميد أصولهم

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، عن عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف 86 من الأفراد والكيانات وتجميد أصولهم.

وتستهدف العقوبات البريطانية الجديدة ضد روسيا التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.

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وقالت الخارجية البريطانية، إن الأصول الروسية ستبقى مجمدة لدفع ثمن الضرر في أوكرانيا.