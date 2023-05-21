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اقتصاد تركيا

احتياطيات تركيا الأجنبية تتراجع 17 مليار دولار في 6 أسابيع

في ظل سعي حكومة أردوغان إلى دعم الاقتصاد والليرة قبل الانتخابات

دبي - العربية.نت
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تراجعت احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية والذهب بمقدار 17 مليار دولار من نهاية مارس حتى 12 مايو الحالي.

يأتي ذلك في ظل سعي حكومة أردوغان إلى دعم الاقتصاد والليرة قبل الانتخابات.

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وانخفضت احتياطيات العملات الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 9.5 مليار دولار في الأسابيع الستة التي سبقت الانتخابات، في حين انخفضت حيازاته من الذهب 7.9 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضا للرقمين بنسبة 15%.

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وتتفاقم المخاوف حاليا مع تزايد قلق المستثمرين بشأن البرامج الاقتصادية غير التقليدية التي استخدمتها حكومة أردوغان لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، خاصة مع تقدم أردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات على نظيره كليتشدار أوغلو.

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