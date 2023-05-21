اقتصاد البحرين
المركزي البحريني: ارتفاع المعروض النقدي 7.9% في مارس
الموجودات في البنك 225 مليار دولار حتى شهر فبراير
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كشف المركزي البحريني ارتفاع المعروض النقدي خلال شهر مارس/آذار بنسبة 7.91% على أساس سنوي. كما كشف نمو ائتمان القطاع الخاص خلال نفس الفترة بنسبة 5.56% على أساس سنوي.
وبحسب الموقع الرسمي للمركزي البحريني، فإن الموجودات حتى شهر فبراير/شباط 2023 بلغت 225.2 مليار دولار.
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وكان رفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي خلال اجتماعه الأخير المتعلق بالسياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك في ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد.
وذكر المصرف المركزي حينها أنه يتابع رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
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