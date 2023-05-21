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اقتصاد أميركا

بايدن "يدرس" استخدام آلية دستورية لتجنب تخلف أميركا عن السداد

بايدن: مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين "غير مقبولة"

دبي - العربية.نت
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد مع تعثر المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين.

وقال بايدن في قمة مجموعة السبع في هيروشيما "لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفا عن السداد عبر القيام بأمر شائن" مؤكدا "أدرس المادة 14 (في الدستور الأميركي) لأرى إن كنا نملك (..) صلاحية قانونية" لتجاوز الكونغرس.

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وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد أن مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين الأميركي "غير مقبولة"، وفق وكالة فرانس برس.

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وقال بايدن للصحافيين في قمة مجموعة السبع في اليابان "حان الوقت الآن ليقوم الجانب الآخر بالتخلي عن مواقفه المتطرفة، لأن الكثير مما اقترحوه حتى الآن ببساطة وبصراحة تامة غير مقبول".

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