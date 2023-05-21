رغم ارتفاع البطالة.. السياحة في تونس تعاني نقص اليد العاملة
ارتفاع نسبة البطالة إلى 16.1% خلال الربع الأول
أظهرت دراسة أجرتها وزارة التكوين المهني والتشغيل في تونس نقص اليد العاملة في قطاع السياحة رغم ارتفاع نسبة البطالة في البلاد.
وأوضحت الوزارة، بحسب دراسة استبيان موجه إلى المؤسسات السياحية، أن الاقتصاد المحلي بحالة إلى"4 آلاف موطن شغل مؤكد في 80 مؤسسة من بين إجمالي 900 مؤسسة سياحية".
وتعاني تونس ارتفاعا في نسبة البطالة إذ بلغت إلى 16.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 15.2% خلال الربع السابق حسب المعهد الوطني للإحصاء.
ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى حوالي 655.8 ألف خلال الربع الأول مقابل 624.6 ألف في الربع الرابع من العام الماضي.
وقررت الوزارة بالشراكة مع وزارة السياحة تنظيم أيام للتشغيل لتلبية حاجات المؤسسات الاقتصادية في قطاع السياحة من الموارد البشرية واليد العاملة المتخصصة، فضلا على العمل على ضمان أوفر ظروف نجاح الموسم السياحي الحالي خلال فترة الذروة.
وتأمل تونس أن تستعيد خلال عام 2023 المعدلات العادية لقطاع السياحة في فترة ما قبل الجائحة، عندما زار البلاد أكثر من 9 ملايين سائح في 2019.
وساد التفاؤل بموسم سياحي واعد بعد أن قفزت عائدات السياحة 64.5% في الربع الأول من 2023، بحسب بيانات البنك المركزي التونسي.
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