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#الكرملين: #روسيا لم تتخذ بعد قرار بشأن تمديد اتفاق تصدير الحبوب.. والمناقشات مازالت مستمرة #العربية
سفينة تحمل حبوبا
اقتصاد روسيا

روسيا تستهدف تصدير 55 مليون طن من الحبوب سنويا

موسكو تستهدف حصد نحو 130 مليون طن من الحبوب سنويا في المتوسط

موسكو - رويترز
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قالت النائبة الأولى لوزير الزراعة الروسي أوكسانا لوت، إن روسيا تستهدف حصد نحو 130 مليون طن من الحبوب سنويا في المتوسط وتصدير ما يصل إلى 55 مليون طن.

وأضافت أن موسكو تمكنت من تعزيز صادراتها من الحبوب على الرغم من رفض بعض الدول شراء الحبوب الروسية بسبب الصراع في أوكرانيا الذي تصفه روسيا بأنه "عملية عسكرية خاصة".

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وقالت لوت على هامش منتدى صناعي، الجمعة، "على الرغم من تراجع عدد الدول المشترية، فقد زاد حجم مبيعاتنا.. لا نهتم بعدد الدول، بل نهتم بالشراكات الجيدة".

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وتصدر روسيا في الوقت الحالي نحو 80%، من حبوبها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشكل تركيا ومصر وإيران والسعودية والجزائر أكبر خمسة مشترين، بحسب إدوارد زيرنين رئيس اتحاد مصدري الحبوب الروسي.

وقال ديمتري باتروشيف وزير الزراعة في وقت سابق هذا الأسبوع إن محصول الحبوب سيبلغ 123 مليون طن على الأقل في 2023، بينما ستتراوح صادرات الحبوب الإجمالية بين 50 مليونا و55 مليون طن في موسم 2023-2024.

وجرى في الأسبوع الماضي تمديد اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب، الذي يسمح بالتصدير الآمن للمنتجات الزراعية الأوكرانية، لمدة شهرين. لكن موسكو تقول إنها تريد رؤية مزيد من التقدم في تنفيذ الأجزاء التي تمس روسيا من حزمة الاتفاق، بما في ذلك إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت العالمي للتحويلات المالية وإعادة تشغيل خط أنابيب لنقل الأمونيا بين روسيا وأوكرانيا.

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