"نزاهة" السعودية توقف 84 شخصاً بتهم فساد وغسل أموال

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" في السعودية إنها باشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية عبر 2583 جولة رقابية خلال شهر شوال 1444هـ.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على موقع "تويتر"، أن التحقيق شمل 211 متهما، وقد تم إيقاف 84 مشتبها منهم ومن أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

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وذكرت أن المتهمين متورطون بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

وشملت الجهات التي ينتمي لها الموقوفون وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني، والعدل والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.