هيئة الزكاة السعودية تدعو لتقديم إقرار "القيمة المضافة" عن أبريل

دعت "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" في السعودية، المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أبريل/نسيان الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر مايو/أيار الجاري.

وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها، وفق ما نشرته "واس".

مادة اعلانية

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.