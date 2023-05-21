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البنك المركزي العراقي
البنك المركزي العراقي
اقتصاد العراق

"المركزي" العراقي يضع ضوابط جديدة لـ"بطاقة الدفع المسبق"

بحد أعلى 10 ملايين دينار

دبي - العربية.نت
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قال "المصرف المركزي" العراقي، اليوم الأحد، في تعميم له، إنه يتوجب على المصارف الالتزام بضوابط، جديدة لـ"بطاقة الدفع المسبق" بحيث يكون الحد الأعلى لرصيدها 10 ملايين دينار عراقي حوالي (763.90 دولار) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وأكد المصرف أن حدود إعادة التعبئة الشهرية للبطاقة لا تتجاوز كذلك 10 ملايين دينار، مشيراً إلى أنه غير مسؤول عن رفض أية عمليات إعادة تعبئة للبطاقة التي تتجاوز الحد الأعلى للرصيد الوارد في البيان، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الأحد.

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وجاء في التعميم أن البطاقات الصادرة قبل تاريخ هذا التعميم، ولا تحمل اسماً، تظل فعالة لغاية الأول من أغسطس/آب 2023، أو نفاد رصيدها، أو أيهما أسبق، لكن لا تمكن إعادة تعبئتها.

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