استهداف تموين 8 آلاف سفينة بالوقود في مصر كمرحلة أولى

وضعت شركة مينرفا العالمية الحاصلة على رخصة تموين السفن العابرة من قناة السويس بالوقود في موانئ بورسعيد خطة بالتنسيق مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لجذب 8 آلاف سفينة كمرحلة أولى للتزود بالوقود من إجمالي 22 ألف ناقلة بحرية تعبر الممر الملاحي سنويًا".

وستقوم "مينرفا" خلال الفترة المقبلة بزيادة عدد بارجات التموين بالوقود لتصل إلى 5 وحدات، لمقابلة الطلب المتوقع على خدماتها حسبما ذكرت مصادر لصحيفة "المال" المصرية.

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وفي 14 مايو الجاري سلم وزير البترول المصري طارق الملا الرخصة الأولى فى مجال خدمة مزاولة الشركات العالمية لتموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية لشركة مينرفا العالمية Minerva Group والتى تبدأ تقديم خدماتها من ميناء بورسعيد.

وكانت اللجنة اللجنة القومية المنوطة بالعمل على إقامة المنظومة المستحدثة للخدمات البحرية لتموين السفن واالمشكلة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية وتضم ممثلين عن وزارة النقل وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، قد طرحت على الشركات العالمية التقدم للحصول على رخصة مزاولة النشاط وضمت 4 تراخيص منها اثنان بالبحر الأحمر ومثلهما بالبحر المتوسط وأن اللجنة قامت بمراجعة سفن وتخزين وشحن وقود السفن التى تم توافرها بميناء بورسعيد ومن ثم أعطت ترخيصها الأول لممارسة النشاط.