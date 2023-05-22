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اقتصاد تركيا

ارتفاع ثقة المستهلكين الأتراك 4.1% في مايو

ارتفع المؤشر لـ 91.1 نقطة في مايو مواصلا انتعاشه قبل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية

أنقرة - رويترز
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك 4.1% إلى 91.1 نقطة في مايو/أيار مواصلا انتعاشه قبل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي تجرى هذا الشهر وبعد أن تراجع إلى 80.1 نقطة في مارس/آذار.

ويعكس مستوى الثقة الأقل من 100 نظرة مستقبلية متشائمة، بينما تشير القراءة فوق 100 إلى التفاؤل، وفقا لبيانات من معهد الإحصاء التركي.

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كان مصرفيون ذكروا أن البنوك التركية قلصت القروض للأفراد وأجلت قرارات لإقراض شركات في أعقاب لوائح جديدة فرضها البنك المركزي منذ الانتخابات الرئاسية غير الحاسمة يوم الأحد، وقبل جولة الإعادة في 28 مايو/أيار.

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وقالوا إن بعض البنوك رفعت الفائدة على قروض الرهن العقاري الشهرية فوق 3%، فيما وصل سعر الفائدة على قروض السيارات إلى 4%.

وأضاف المصرفيون أن أسعار الفائدة الشهرية للقروض الشخصية التي تزيد عن 70 ألف ليرة (3590 دولارا) اقتربت من 5% منذ فرض اللوائح الجديدة.

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