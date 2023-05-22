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سويفت ، روسيا ، عقوبات
نظام سويفت للمدفوعات المالية (تعبيرية)
روسيا و أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي: قد نعيد التعامل بـ"سويفت" مع البنك الزراعي الروسي

رهن إعادة التعامل بانتهاء الصراع في أوكرانيا

موسكو – رويترز
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نقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية عن المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، قوله اليوم الاثنين، إن التكتل ربما يعيد التعامل بنظام سويفت للمدفوعات المالية مع البنك الزراعي الروسي التابع للدولة لكن لن يحدث ذلك إلا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وفي الأسبوع الماضي، تم تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي يضمن عبورا آمنا للمنتجات الزراعية الأوكرانية، لمدة شهرين إضافيين.

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لكن موسكو تقول إنها تريد أن ترى تحقيق المزيد من التقدم في تنفيذ أجزاء من الاتفاق تؤثر عليها، ومنها إعادة البنك الزراعي الروسي للتعامل بنظام سويفت.

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