إلغاء السقوف السعرية للدواجن في الأردن

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، أن إلغاء قرار تحديد السقوف السعرية للدجاج، جاء نتيجة انخفاض واضح في أسعار الدجاج الطازج والمباع.

وقالت الوزارة في بيان، إن القرار جاء بعد انخفاض أسعار الدجاج "بشكل واضح وبأقل من السقوف السعرية التي كانت محددة".

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ويباع الدجاج الطازج حاليا بأقل من دينارين للكيلو غرام الواحد، وبأقل من 165 قرشا للكيلو المباع من خلال النتافات، وفي بعض المناطق يبلغ من 130-135 قرشا، بالتالي لم يعد أي داع لبقاء القرار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

وأضاف أن فرق الرقابة في الوزارة تراقب أسعار الدجاج والسلع الأخرى، وستتخذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها بشكل غير مبرر.