اقتصاد الأردن
إلغاء السقوف السعرية للدواجن في الأردن
القرار جاء بعد انخفاض أسعار الدجاج
وضع القراءة
100% حجم الخط
أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، أن إلغاء قرار تحديد السقوف السعرية للدجاج، جاء نتيجة انخفاض واضح في أسعار الدجاج الطازج والمباع.
وقالت الوزارة في بيان، إن القرار جاء بعد انخفاض أسعار الدجاج "بشكل واضح وبأقل من السقوف السعرية التي كانت محددة".
مادة اعلانية
ويباع الدجاج الطازج حاليا بأقل من دينارين للكيلو غرام الواحد، وبأقل من 165 قرشا للكيلو المباع من خلال النتافات، وفي بعض المناطق يبلغ من 130-135 قرشا، بالتالي لم يعد أي داع لبقاء القرار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.
وأضاف أن فرق الرقابة في الوزارة تراقب أسعار الدجاج والسلع الأخرى، وستتخذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها بشكل غير مبرر.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
بعد صفقة الإنقاذ.. موظفو "كريدي سويس" يقاضون الجهات المنظمة!المكافآت تقدر بأكثر من 400 مليون دولار اقتصاد
-
هكذا تأثرت أرباح "معادن" و"دار الأركان" بارتفاع تكلفة التمويلالنقيب: "دار الأركان" لم تستفد من زخم النشاط العقاري قصص اقتصادية
-
الاتحاد الأوروبي يغرّم شركة "ميتا" 1.2 مليار يورو!اتفاق جديد مرتقب بين أميركا والاتحاد الأوروبي بخصوص البيانات منتصف 2023 قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية