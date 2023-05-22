فيلم "فاست إكس" يطيح بـ"غارديانز 3" ويتصدر إيرادات شباك التذاكر

انطلق الجزء العاشر من سلسلة "فاست آند فيوريوس" الشهيرة بقوة في نهاية هذا الأسبوع، وأطاح بفيلم "غارديانز أوف ذا غالاكسي 3" من المركز الأول وتصدر بسهولة المركز الأول في شباك التذاكر.

حصد فيلم "فاست إكس" 67.5 مليون دولار من مبيعات التذاكر من 4046 شاشة عرض في أميركا الشمالية، وفقًا لتقديرات شركة يونيفرسال بكتشرز يوم الأحد.

مادة اعلانية

كان الفيلم في ذيل الافتتاحيات السابقة لأفلام السلسلة التي بلغت ذروتها مع إطلاق فيلم "فيوريوس 7" والذي حصد 142.2 مليون دولار، وهو الفيلم الوحيد في السلسلة الذي تجاوز عتبة 100 مليون دولار. لم يتفوق فاست إكس سوى على الأجزاء الثلاثة الأولى من السلسلة. سجل فيلم "إف 9" الأخير نحو 70 مليون دولار عند افتتاحه في عام 2021.

لكن هذه السلسلة اشتهرت بتحقيق الجزء الأكبر من إيراداتها على المستوى الدولي، وغالبًا ما تزيد على 70% من حصيلتها. انطلق "فاست إكس" بقوة في 84 سوقًا دوليًا، حيث يتم عرضه في أكثر من 24000 دار عرض، وحصد نحو 251.4 مليون دولار.

احتلت الصين المرتبة الأولى بقيمة 78.3 مليون دولار، تلتها المكسيك بنحو 16.7 مليون دولار. لترتفع الحصيلة العالمية الإجمالية للفيلم في أسبوعه الأول إلى 319 مليون دولار، وهي ثالث أكبر حصيلة في السلسة.

الفيلم من إخراج لويس ليترير، الذي تولى المسؤولية من جاستن لين أثناء الإنتاج، ويعيد الطاقم الشهير المكون من فين ديزل وميشيل رودريغيز وتايريس غيبسون وغوردانا برويستر ويضيف العديد من الوافدين الجدد، مثل بري لارسون وريتا مورينو وشخصية الشرير التي يلعبها هذه المرة جايسون موموا. يشمل طاقم الممثلين الذي يتزايد باستمرار جيسون ستاتام وتشارليز ثيرون وسكوت إيستوود وهيلين ميرين.

تقول التقارير إن الفيلم تكلف 340 مليون دولار لإنتاجه، بخلاف مصاريف التسويق.

في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة، حقق فيلم ديزني ومارفل "غارديانز أوف ذا غالاكسي 3" "ما يقدر بنحو 32 مليون دولار في أميركا الشمالية ليحتل المركز الثاني. حصد الفيلم حتى الآن 266.5 مليون دولار محليا و659.1 مليون دولار عالميا.

جاء في المركز الثالث "ذا سوبر ماريو بروز موفي" في عطلة نهاية الأسبوع السابعة وأصبح متاحا للتأجير عبر الفيديو حسب الطلب. مع ذلك، فقد حصد 9.8 مليون دولار إضافية في أميركا الشمالية، ليصل إجمالي إيراداته المحلية إلى 549.3 مليون دولار.

أضاف "بوك كلاب: ذا نيكست تشابتر" 3 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثانية ليحتل المركز الرابع، بينما استقر فيلم "إيفل ديد رايز" في المركز الخامس في عطلة نهاية الأسبوع الخامسة محققا 2.4 مليون دولار.