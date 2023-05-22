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متجر في المغرب ( أ ف ب) تضخم مناسبة
متجر في المغرب ( أ ف ب)
اقتصاد المغرب

معدل التضخم في المغرب يقفز إلى 7.8% خلال أبريل

بضغط من زيادة ارتفاع أسعار المواد الغذائية 16.3%

الرباط – رويترز
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أفادت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الاثنين، أن معدل التضخم في المغرب بلغ في أبريل/نيسان الماضي 7.8% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس.

وقالت المندوبية في إحصائياتها، إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 16.3% بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 2%، وانخفضت المواصلات 0.1% وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق 6.7%.

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وأوضحت أن مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفع 0.3% في أبريل/نيسان مقارنة مع مارس/آذار 2023، وزاد 7.6% بالمقارنة مع شهر أبريل/نيسان من العام 2022.

وقفزت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في المغرب بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس، بسبب ما تقول الحكومة إنها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما بعد جائحة كوفيد، بالإضافة إلى تعرض المغرب لأسوأ أزمة جفاف منذ 40 عاما.

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