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مطار الملك خالد الدولي في الرياض
مطار الملك خالد الدولي في الرياض
سوق السعودية

"العربية للتعهدات" تفوز بمزايدة الإعلانات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض

المشروع تم طرحه من قبل شركة مطارات الرياض

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة "العربية للتعهدات الفنية" عن فوزها بمزايدة إنشاء وتشغيل اللوحات الإعلانية في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، والتي تم طرحها من قبل شركة مطارات الرياض.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مدة العقد تبلغ 10 سنوات.

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وأضافت "العربية"، أنها تهدف إلى التوسع في مجال الإعلانات وتبني أحدث تقنيات اللوحات الإعلانية دعمًا لأهداف ورؤية مطار الملك خالد الدولي، كأهداف طموحة لرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني.

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وأوضحت أنها تسعى من خلال هذا المشروع؛ إلى وضع معيار جديد لتصاميم المطارات، وزيادة مبيعات الإعلانات، وتعزيز تجارب المسافرين من خلال الخدمات الاستثنائية المقدمة، والحلول الإعلانية المبتكرة.

وأشارت إلى أن للمطارات دورًا جوهريًا في جذب الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، وتطوير المطارات واستحداثها له تأثيرات اقتصادية متعددة تسهم بصورة فعالة في ارتفاع مؤشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، كما أنها تعد من أهم المواقع الاستراتيجية لدى المعلنين.

وذكرت أن مطار الملك خالد الدولي يعد من أكثر المطارات حيوية في المنطقة ويعتبر من أكبر المطارات مساحة في العالم، حيث تبلغ مساحة أرض المطار حوالي 370 كيلومتر مربع، وتعمل عبر المطار أكثر من 50 شركة خطوط جوية دولية ومحلية ويخدم قرابة 24 مليون مسافر سنويًا.

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