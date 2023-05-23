توقعات بتراجع التضخم في بريطانيا خلال أبريل بأسرع وتيرة منذ أكثر من 30 عاماً

توقع مسح لوكالة بلومبرغ، انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 8.2% خلال شهر أبريل 2023 من 10.1% في مارس الماضي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان يوم غد الأربعاء، عن تراجع التضخم في بريطانيا لشهر أبريل بأسرع وتيرة منذ أكثر من 30 عاما.

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يشار إلى أن أرقام التضخم قد تعطي إشارة حول توجهات بنك إنجلترا في ما يخص أسعار الفائدة وحول ما اذا سيتم تثبيتها بشكل مؤقت بعد سلسلة من الزيادات.

وكان محافظ بنك إنجلترا Andrew Bailey قد أكد مؤخرا أن لجنة السياسة النقدية ستعدل أسعار الفائدة حسب الضرورة لإعادة التضخم إلى الهدف المستدام على المدى المتوسط.

جدير بالذكر أن بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 10.1% في مارس/ آذار من 10.4% في فبراير/شباط.