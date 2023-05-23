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المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز) مناسبة
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا (رويترز)
اقتصاد أميركا

صندوق النقد يأمل ألا تحل أزمة سقف الدين الأميركي في اللحظة الأخيرة

7 أيام للمهلة النهائية لرفعه

لندن – رويترز
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قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، إنها تأمل ألا يضطر الاقتصاد العالمي إلى الانتظار حتى اللحظات الأخيرة حتى يجري التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأميركي.

وأضافت في مؤتمر صحافي في لندن: "نأمل ألا نضطر إلى الانتظار كل هذا الوقت".

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لا تزال مفاوضات رفع سقف الدين الأميركي مستمرة، فيما قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن تخلف البلاد عن السداد ليس مطروحا على الطاولة على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين الأميركي حتى الآن.

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وكان الرئيس بايدن قد التقى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي يوم أمس في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول سقف الدين الأميركي مع بقاء 7 أيام للمهلة النهائية لرفعه في الأول من يونيو المقبل.

من جهته، ذكر مكارثي أنه على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق إلا أن المباحثات كانت إيجابية.

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