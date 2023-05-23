اقتصاد مصر
مشتريات مصر من القمح المحلي تصل 2.7 مليون طن
منذ بداية الموسم
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قال كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين المصرية إن الحكومة اشترت نحو 2.7 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين حتى الآن.
وذكر أنه من المستهدف أن تصل الكميات الموردة إلى أكثر من 4 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، وفقا لرويترز.
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ووافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه يوم 12 أبريل الماضي على حافز إضافي لشراء القمح من المزارعين في الموسم الحالي ليصل سعر الأردب (150 كلغ إلى 1500 جنيه (48.59 دولار).
ويمثل السعر الجديد زيادة بنسبة 50% عن السعر الأولي الذي حددته الحكومة لموسم 2023 عند 1000 جنيه في أغسطس/آب.
ووافقت الحكومة في يناير/كانون الثاني على زيادة أولى ليصل السعر إلى 1250 جنيها، وهي زيادة بنسبة 40% مقارنة بسعر الموسم السابق الذي تراوح بين 865 و885 جنيها وفقا لدرجة النقاوة.
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