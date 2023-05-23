اقتصاد الخليج
خالد الفالح: السعودية أصبحت عاصمة الاقتصاد ومحط أنظار العالم
الفالح: المنافسة بين دول المنطقة تصب في صالح الجميع
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قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن المملكة تنظر إلى مجلس التعاون الخليجي باعتباره سوقا مشتركة، وإن المنافسة بين الدول الأعضاء جيدة للكتلة ككل.
وأضاف الفالح في منتدى قطر الاقتصادي الذي نظمته "بلومبرغ": "إذا كانت هناك منافسة داخل دول مجلس التعاون الخليجي، فأنا أعتقد أنها لصالح جميع دول المنطقة".
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وتابع "لكن الجمع بين الحجم والرؤية والجودة مهم، والرياض لديها كل ما سبق وأكثر".
وأوضح الفالح أن السعودية أصبحت عاصمة الاقتصاد ومحط أنظار العالم، مضيفا أن المملكة تبذل جهودًا مكثفة وتشهد تطورًا كبيرًا في النمو الاقتصادي.
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