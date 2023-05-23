اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خالد الفالح مناسبة
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح
اقتصاد الخليج

خالد الفالح: السعودية أصبحت عاصمة الاقتصاد ومحط أنظار العالم

الفالح: المنافسة بين دول المنطقة تصب في صالح الجميع

دبي - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن المملكة تنظر إلى مجلس التعاون الخليجي باعتباره سوقا مشتركة، وإن المنافسة بين الدول الأعضاء جيدة للكتلة ككل.

وأضاف الفالح في منتدى قطر الاقتصادي الذي نظمته "بلومبرغ": "إذا كانت هناك منافسة داخل دول مجلس التعاون الخليجي، فأنا أعتقد أنها لصالح جميع دول المنطقة".

مادة اعلانية

وتابع "لكن الجمع بين الحجم والرؤية والجودة مهم، والرياض لديها كل ما سبق وأكثر".

صندوق النقد للعربية: النمو في السعودية يأتي بدعم من الاقتصاد غير النفطي قصص اقتصادية خاص صندوق النقد للعربية: النمو في السعودية يأتي بدعم من الاقتصاد غير النفطي

وأوضح الفالح أن السعودية أصبحت عاصمة الاقتصاد ومحط أنظار العالم، مضيفا أن المملكة تبذل جهودًا مكثفة وتشهد تطورًا كبيرًا في النمو الاقتصادي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط