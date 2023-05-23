"المركزي" السعودي يصدر ضوابط جديدة لـ"الوساطة الرقمية"

أعلن البنك المركزي السعودي اليوم الثلاثاء إصدار "تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية"، المتفرّعة عن قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.

وأكد البنك أن الخطوة تأتي انطلاقاً من دوره الإشرافي والرقابي على منشآت الوساطة الرقمية، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل وتمكين قطاع التقنية المالية.

مادة اعلانية

وتستهدف التعليمات -بحسب البيان- وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لممارسة نشاط الوساطة الرقمية، بما يسهم في نمو النشاط واستدامته، دون إغفال مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم، وفق ما نشرته "واس".

وقضت التعليمات الجديدة بجملة من الأحكام والالتزامات، أهمها: متطلبات دقة المعلومات المقدمة وحفظها، والتزامات المنشأة كالتزام توفير قائمة تتضمن جهات التمويل المتعَامل معها؛ لتمكين العميل من الاطلاع عليها واختيار الأنسب، إضافةً إلى وضع الحد الأدنى من متطلبات العقد المبرم بين المنشأة والعميل، والحد الأدنى من متطلبات العقد المبرم بين المنشأة وجهة التمويل.

يشار إلى أن "المركزي" السعودي عرض سابقاً مشروع "تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية" على العموم والمختصين لمدة 15 يوما، بهدف استطلاع المرئيات والملاحظات حيال المشروع، وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذ المناسب منها قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه التعليمات، وفقاً للمصدر.