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اقتصاد

أسعار النحاس تنخفض دون 8 آلاف دولار للطن للمرة الأولى في 2023

مخزونات النحاس تضاعفت تقريبا في بورصة لندن للمعادن منذ منتصف أبريل

دبي - العربية.نت
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انخفضت أسعار النحاس إلى أقل من 8 آلاف دولار للطن للمرة الأولى العام الحالي.

يأتي ذلك وسط انتعاش ضعيف للاقتصاد الصيني بعد التعافي من فيروس كورونا، واحتمال استمرار الفيدرالي برفع الفوائد، وهو ما يؤثر على الطلب.

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ويتجلى ضعف الطلب حاليا في المخزونات التي تحتفظ بها بورصة لندن للمعادن، والتي تضاعفت تقريبًا منذ منتصف أبريل.

الجدير بالذكر أن الصين تستهلك نحو نصف النحاس الموجود في العالم، وتلعب دورا كبيرا في موازنة العرض والطلب.

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