أسعار النحاس تنخفض دون 8 آلاف دولار للطن للمرة الأولى في 2023

انخفضت أسعار النحاس إلى أقل من 8 آلاف دولار للطن للمرة الأولى العام الحالي.

يأتي ذلك وسط انتعاش ضعيف للاقتصاد الصيني بعد التعافي من فيروس كورونا، واحتمال استمرار الفيدرالي برفع الفوائد، وهو ما يؤثر على الطلب.

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ويتجلى ضعف الطلب حاليا في المخزونات التي تحتفظ بها بورصة لندن للمعادن، والتي تضاعفت تقريبًا منذ منتصف أبريل.

الجدير بالذكر أن الصين تستهلك نحو نصف النحاس الموجود في العالم، وتلعب دورا كبيرا في موازنة العرض والطلب.