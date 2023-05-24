قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء الإماراتي ونائب رئيس الدولة، في تغريدة اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وهو أيضا نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار.

يشار إلى أن جهاز الإمارات للاستثمار يُسهم بدور حيوي في ترسيخ مكانة الإمارات الاقتصادية، حيث تمكّن منذ تأسيسه عام 2007 في بناء وتطوير مؤسسة استثمارية اتحادية تتولى مسؤولية الأصول المخصصة لها من جانب الحكومة الاتحادية.

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