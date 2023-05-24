بنك قطر المركزي: ربط الريال بالدولار ملائم ولا ضرورة لتغيير السياسة

قال الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ بنك قطر المركزي في مؤتمر، اليوم الأربعاء، في الدوحة، إن ربط العملة القطرية بالدولار الأميركي والسياسة النقدية الأميركية يناسب اقتصاد البلاد.

وأضاف في منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه "بلومبرغ": "نعتقد أن هذه السياسة ملائمة للاقتصاد القطري، ولا نرى ضرورة عاجلة لتغيير هذه السياسة".

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