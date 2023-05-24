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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (ا ف ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)
روسيا و بوتين

بوتين: أميركا والدول الغربية وراء أزمة الطاقة والغذاء في العالم

قال: العديد من الدول تشهد نتائج مأساوية لانقلابات تنظم بالخارج

موسكو – تاس
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة والدول الغربية تقف وراء أزمة الطاقة والغذاء في العالم.

وأضاف بوتين، في كلمته للترحيب بالمشاركين في اللقاء الدولي الحادي عشر لأمناء مجالس الأمن، إن روسيا مستعدة لمواجهة التحديات العالمية بالتعاون مع الدول الصديقة.

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وتابع بوتين: "استراتيجية التفرد والسيطرة على موارد العالم كله أصبحت شيئا من الماضي".

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وقال الرئيس الروسي إن الأوضاع في العالم أصبحت أقل استقرارا، مشيرا إلى ظهور بؤر جديدة للتوتر.

وتابع: "نرى أن الوضع الدولي الحالي يتسم بانعدام الاستقرار، في مناطق مختلفة، تتوسع بؤر التوتر القديمة وتظهر بؤر جديدة، ويتراكم العبء السلبي للصراعات، تشهد شعوب العديد من الدول نتائج مأساوية لانقلابات نظمت من الخارج".

وأشار بوتين إلى أن هذا يرتبط ارتباطاً مباشراً برغبة بعض الدول والتحالفات "في الحفاظ على هيمنتها وفرض قواعدها الخاصة والتجاهل التام لسيادة الدول الأخرى ومصالحها الوطنية وتقاليدها.

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