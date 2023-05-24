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اقتصاد ألمانيا - فرانكفورت
اقتصاد

تراجع ثقة قطاع الأعمال في ألمانيا أكثر من المتوقع خلال مايو

أكبر اقتصاد أوروبي يواجه عوامل معاكسة قوية

دبي – العربية.نت
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كشف مسح، اليوم الأربعاء، أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت أكثر من المتوقع في مايو/أيار لعوامل أهمها انخفاض حاد في التوقعات المستقبلية في مؤشر آخر على أن أكبر اقتصاد أوروبي يواجه عوامل معاكسة قوية.

وقال معهد "إيفو" إن مؤشره لمناخ الأعمال سجل 91.7 بعد قراءة بلغت 93.4 في أبريل/نيسان. وأشار استطلاع لآراء محللين إلى قراءة عند 93.0 في مايو/أيار.

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ويعتبر هذا هو أول انخفاض بعد ارتفاع استمر لستة أشهر متتالية، وفق ما نشرته "رويترز".

وقال كليمنس فاوست رئيس معهد إيفو "الشركات الألمانية غير متيقنة بخصوص الصيف المقبل".

وتراجع مؤشر التوقعات إلى 88.6 في مايو/أيار من 91.7 في أبريل/نيسان.

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