اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب كيفن مكارثي
رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي
اقتصاد أميركا

رئيس مجلس النواب الأميركي: المفاوضات بشأن الدين العام ما زالت "مثمرة"

مع اقتراب المهلة في الأول من يونيو

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، إن المفاوضات بشأن الدين العام ما زالت مثمرة.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، اليوم الأربعاء، إنها واثقة في أن الولايات المتحدة ستتجنب التخلف عن سداد الديون.

مادة اعلانية

وذكرت غورغييفا خلال منتدى قطر الاقتصادي الذي نظمته "بلومبرغ": "يخبرنا التاريخ أن الولايات المتحدة ستصارع فكرة التخلف عن السداد، ولكنها ستتوصل للحل في اللحظة الأخيرة".

إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار اقتصاد اقتصاد الإمارات إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار

وأضافت غورغييفا: "لدي ثقة في أننا سنرى ذلك مجدداً". مشيرة إلى أنها تأمل في أن تغلب الحكمة، ويتم التوصل في النهاية إلى حل، وفق وكالة "رويتز".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أكد أول من أمس أن تخلف البلاد عن السداد ليس مطروحاً على الطاولة على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين حتى الآن.

وتأتي تصريحات غورغييفا بعد يومين من لقاء بايدن مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي الاثنين في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول سقف الدين مع اقتراب الوقت من النفاد بالنسبة للمهلة النهائية لرفعه في الأول من يونيو المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط