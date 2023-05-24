مديرة صندوق النقد لا تتوقع بدء خفض سعر الفائدة قبل نهاية 2024

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، اليوم الأربعاء، إنها واثقة في أن الولايات المتحدة ستتجنب التخلف عن سداد الديون.

وقالت غورغييفا خلال منتدى قطر الاقتصادي الذي نظمته "بلومبرغ": "يخبرنا التاريخ أن الولايات المتحدة ستصارع فكرة التخلف عن السداد، ولكنها ستتوصل للحل في اللحظة الأخيرة".

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وأضافت غورغييفا: "لدي ثقة في أننا سنرى ذلك مجدداً". مشيرة إلى أنها تأمل في أن تغلب الحكمة، ويتم التوصل في النهاية إلى حل، وفق وكالة "رويتز".

وحثت غيورغيفا البنوك المركزية على المضي قدما في مسار السياسة النقدية الحالية، مشيرة إلى أن التضخم الأساسي لا يتراجع بما فيه الكفاية.

وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي أن لا تبدأ أسعار الفائدة بالتراجع قبل 2024 أو حتى مطلع 2025.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أكد أول من أمس أن تخلف البلاد عن السداد ليس مطروحاً على الطاولة على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين حتى الآن.

وتأتي تصريحات غورغييفا بعد يومين من لقاء بايدن مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي الاثنين في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول سقف الدين مع اقتراب الوقت من النفاد بالنسبة للمهلة النهائية لرفعه في الأول من يونيو المقبل.