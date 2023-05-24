روسيا: حجم تجارتنا مع الصين بلغ 70 مليار دولار حتى الآن في 2023

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين لدى لقائه نظيره الصيني لي كه تشيانغ في بكين الأربعاء، إن حجم التجارة الثنائية بين بلاده والصين بلغ 70 مليار دولار حتى الآن هذه السنة، مشيراً إلى إنها زيادة تتجاوز 40%، في ظل علاقات استراتيجية.

وعملت روسيا على تعزيز علاقتها الاقتصاديةمع الصين في السنوات الأخيرة، وازداد التقارب بينهما منذ خضوع روسيا لعقوبات غربية جراء غزو أوكرانيا، رغم إصرار بكين على أنها ملتزمة بالحياد تجاه النزاع.

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ووصل ميشوستين الاثنين إلى الصين، حيث حضر منتدى تجارياً في شنغهاي أمس الثلاثاء قبل التوجّه إلى بكين للقاء رئيس الوزراء والرئيس الصيني شي جينبينغ، وفق وكالة "فرانس برس".

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لروسيا إذ بلغت التجارة بين البلدين مستويات قياسية قُدّرت بـ190 مليار دولار العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن الجمارك الصينية.



وأضاف ميشوستين أن "حجم الاستثمارات بين البلدين يزداد بشكل مستمر أيضاً، حيث تتطور المشاريع الاستراتيجية واسعة النطاق بشكل ثابت".

ويشير محللون إلى أن الصين تعد الطرف الأقوى في العلاقة مع روسيا، وهو أمر تزيده عزلة موسكو في الساحة الدولية.

وقال الباحث لدى معهد "بروكينغز" في واشنطن والذي كان مسؤولاً في البيت الأبيض رايان هاس، إن زعيمي البلدين "تجمعهما المظالم المشتركة والمخاوف أكثر من الأهداف المشتركة".

وتابع "يشعر كلاهما بالاستياء والتهديد من قادة الغرب في النظام الدولي ويؤمنان بوجوب مراعاة بلديهما في القضايا المرتبطة بمصالحهما".