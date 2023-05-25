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اقتصاد

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يفاوض 3 دول بينها مصر والإمارات لإنشاء مناطق تجارة حرة

أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي أن الهدف النهائي للاتحاد الأوراسي هو "تشكيل كتل تجارية كبيرة"

دبي - العربية.نت
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أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يجري مفاوضات لإنشاء مناطق تجارة حرة مع الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا ومصر.

وقال ريشيتنيكوف في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، اليوم الخميس: "نحن نتفاوض بنشاط مع الإمارات العربية المتحدة، فهم مهتمون بجدية بهذا، ونتفاوض مع مصر، وإن لم يكن سهلا، وبدأنا عملية التفاوض مع إندونيسيا".

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وأضاف ريشيتنيكوف، أن الهدف النهائي للاتحاد الأوراسي هو "تشكيل كتل تجارية كبيرة"، وفق وكالة تاس.

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وأوضح أن اللجنة الاقتصادية الأوراسية الآن بصدد إنهاء المفاوضات مع إيران حول نقل منطقة التجارة الحرة المؤقتة الحالية إلى أساس دائم من أجل "توسيع وإنشاء اتفاقية تجارة حرة كاملة في مفهوم منظمة التجارة العالمية".

وأشار رئيس وزارة التنمية الاقتصادية الروسي إلى وجود مناطق تجارة حرة لدى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مع صربيا وفيتنام في الوقت الحالي .

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