اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نيوجيرسي اقتصاد أميركا
ولاية نيوجيرسي الأميركية
اقتصاد أميركا

الاقتصاد الأميركي يسجل نمواً أعلى بقليل من المتوقع في الفصل الأول

وزارة التجارة تشير إلى أن الاقتصاد مازال ضعيفاً

واشنطن - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نما الاقتصاد الأميركي بنسبة أعلى مما كان يعتقد في السابق في الفصل الأول من هذا العام، وفق ما ذكرت وزارة التجارة اليوم الخميس، رغم إشارتها إلى أن الاقتصاد ما زال يضعف.

وانتعش الاقتصاد الأميركي بعض الشيء هذا العام نتيجة رفع معدلات الفائدة مرات عدة للتعامل مع التضخم، بينما توقع الاحتياطي الفيدرالي أن تدخل البلاد في ركود بحلول نهاية العام.

مادة اعلانية

وتمّت مراجعة نمو إجمالي الناتج المحلي في الفصل الأول على ارتفاع إلى نسبة 1.3%، وفق بيان وزارة التجارة التي أرجعت الأمر إلى رفع تقديرات الاستثمار في المخزون الخاص.

خبير للعربية: الدولار الأميركي يعيش مرحلة ارتفاعاته الأخيرة جرس الإغلاق الدولار خبير للعربية: الدولار الأميركي يعيش مرحلة ارتفاعاته الأخيرة

وشددت الوزارة على رسالة سابقة مفادها أن تراجع إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي في الفصل الأول "يعكس بشكل أساسي تراجعا في الاستثمار في المخزون الخاص وتباطؤا في الاستثمارات الثابتة غير الملموسة".

ووازن التراجع ازدياد إنفاق المستهلكين والصادرات والتراجع الأقل في الاستثمارات الثابتة الملموسة مقارنة بما كان متوقعا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط