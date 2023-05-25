ديون
دولة عربية واحدة بين أكثر 7 بلدان مديونية على مستوى العالم!
حجم ديون اليابان 9.8 تريليون دولار
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تسعى العديد من الدول حول العالم إلى تمويل نفقاتها أو ميزانياتها التوسعية عبر الاستدانة، حيث توجد العديد من الدول فاقمت من حجم ديونها بشكل غير مسبوق.
وعند مقارنة حجم الديون بالناتج المحلي الإجمالي فإن عددا من الدول تتصدر البلدان الأعلى ديونا في العالم، وتتضمن دولة عربية.
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اليابان
الدين إلى الناتج المحلي: 264%
حجم الدين: 9.8 تريليون دولار
7 % دين خارجي
فنزويلا
الدين إلى الناتج المحلي: 241%
حجم الدين: 150 مليار دولار
معظمه دين خارجي
السودان
الدين إلى الناتج المحلي: 182%
حجم الدين: 96 مليار دولار
اليونان
الدين إلى الناتج المحلي: 171%
حجم الدين: 375 مليار دولار
إريتريا
الدين إلى الناتج المحلي: 164%
حجم الدين: 744 مليون دولار
سنغافورة
الدين إلى الناتج المحلي: 160%
حجم الدين: 560 مليار دولار
إيطاليا
الدين إلى الناتج المحلي: 145%
حجم الدين: 3 تريليونات دولار.
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