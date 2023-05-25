دولة عربية واحدة بين أكثر 7 بلدان مديونية على مستوى العالم!

تسعى العديد من الدول حول العالم إلى تمويل نفقاتها أو ميزانياتها التوسعية عبر الاستدانة، حيث توجد العديد من الدول فاقمت من حجم ديونها بشكل غير مسبوق.

وعند مقارنة حجم الديون بالناتج المحلي الإجمالي فإن عددا من الدول تتصدر البلدان الأعلى ديونا في العالم، وتتضمن دولة عربية.

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اليابان

الدين إلى الناتج المحلي: 264%

حجم الدين: 9.8 تريليون دولار

7 % دين خارجي

فنزويلا

الدين إلى الناتج المحلي: 241%

حجم الدين: 150 مليار دولار

معظمه دين خارجي

السودان

الدين إلى الناتج المحلي: 182%

حجم الدين: 96 مليار دولار

اليونان

الدين إلى الناتج المحلي: 171%

حجم الدين: 375 مليار دولار

إريتريا

الدين إلى الناتج المحلي: 164%

حجم الدين: 744 مليون دولار

سنغافورة

الدين إلى الناتج المحلي: 160%

حجم الدين: 560 مليار دولار

إيطاليا

الدين إلى الناتج المحلي: 145%

حجم الدين: 3 تريليونات دولار.