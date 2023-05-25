البيت الأبيض: محادثات سقف الدين مثمرة وتركز على الميزانية

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها ليس أمرا مطروحا للنقاش، وإن المحادثات تتركز على ميزانية البلاد.

وأضاف أن المفاوضين المكلفين من الرئيس الأميركي جو بايدن، أجروا محادثات مثمرة بشأن سقف الدين مع الجمهوريين.

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وأشار رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، إلى أنه يجب حل أزمة الدين التي تسبب بها الديمقراطيون قبل فوات الأوان.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، قالت يوم الأربعاء، إنها واثقة في أن الولايات المتحدة ستتجنب التخلف عن سداد الديون.

وذكرت جورجييفا خلال منتدى قطر الاقتصادي الذي نظمته "بلومبرغ": "يخبرنا التاريخ أن الولايات المتحدة ستصارع فكرة التخلف عن السداد، ولكنها ستتوصل للحل في اللحظة الأخيرة".

وأضافت: "لدي ثقة في أننا سنرى ذلك مجدداً"، مشيرة إلى أنها تأمل في أن تغلب الحكمة، ويتم التوصل في النهاية إلى حل، وفق وكالة "رويتز".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أكد أول من أمس أن تخلف البلاد عن السداد ليس مطروحاً على الطاولة على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين حتى الآن.

وتأتي تصريحات جورجييفا بعد يومين من لقاء بايدن مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي الاثنين في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول سقف الدين مع اقتراب الوقت من النفاد بالنسبة للمهلة النهائية لرفعه في الأول من يونيو المقبل.