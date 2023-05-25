زيادة معتدلة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأميركا
طلبات إعانة البطالة ارتفعت بمقدار 4 آلاف إلى 229 ألفاً
ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، فيما تم تعديل بيانات الأسبوع السابق له بتخفيض حاد للأعداد، الأمر الذي يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.
وقالت وزارة العمل اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت بواقع 4000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 229 ألفا في الأسبوع المنتهي في 20 مايو/أيار.
وأظهرت بيانات الأسبوع السابق له بعد المراجعة انخفاض عدد الطلبات المقدمة بمقدار 17 ألفا عما أُعلن عنه في السابق. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تقديم 245 ألف طلب في الأسبوع الأخير.
ويتمتع سوق العمل بالمرونة رغم رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022 عندما شرع البنك المركزي الأميركي في أسرع حملة تشديد للسياسة النقدية منذ الثمانينيات للسيطرة على التضخم.
وكان هناك 1.6 وظيفة لكل عاطل عن العمل في مارس/آذار، بما يتجاوز بكثير نطاق واحد و1.2 فرصة عمل الذي يتوافق مع سوق للوظائف لا يوجد بها تضخم كبير.
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