اقتصاد سوريا
سوريا تطرح مناقصة لشراء 25 ألف طن من السكر الخام
21 يونيو آخر موعد لتقديم عروض الأسعار
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قال تجار أوروبيون، اليوم الخميس، إن مؤسسة حكومية سورية طرحت مناقصة دولية لشراء واستيراد نحو 25 ألف طن من السكر الخام.
وحددت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية 21 يونيو /حزيران موعدا نهائيا لتقديم عروض الأسعار في المناقصة.
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وتطلب المؤسسة شحن الكمية خلال 70 يوما من تأكيد العرض المقدم أو فتح خطاب ائتمان عند الشراء، ويتعين تقديم الأسعار باليورو وفقا لـ"رويترز".
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