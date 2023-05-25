سوريا تطرح مناقصة لشراء 25 ألف طن من السكر الخام

قال تجار أوروبيون، اليوم الخميس، إن مؤسسة حكومية سورية طرحت مناقصة دولية لشراء واستيراد نحو 25 ألف طن من السكر الخام.

وحددت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية 21 يونيو /حزيران موعدا نهائيا لتقديم عروض الأسعار في المناقصة.

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وتطلب المؤسسة شحن الكمية خلال 70 يوما من تأكيد العرض المقدم أو فتح خطاب ائتمان عند الشراء، ويتعين تقديم الأسعار باليورو وفقا لـ"رويترز".