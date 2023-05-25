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اقتصاد سوريا

سوريا تطرح مناقصة لشراء 25 ألف طن من السكر الخام

21 يونيو آخر موعد لتقديم عروض الأسعار

دبي - العربية .نت
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قال تجار أوروبيون، اليوم الخميس، إن مؤسسة حكومية سورية طرحت مناقصة دولية لشراء واستيراد نحو 25 ألف طن من السكر الخام.

وحددت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية 21 يونيو /حزيران موعدا نهائيا لتقديم عروض الأسعار في المناقصة.

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وتطلب المؤسسة شحن الكمية خلال 70 يوما من تأكيد العرض المقدم أو فتح خطاب ائتمان عند الشراء، ويتعين تقديم الأسعار باليورو وفقا لـ"رويترز".

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